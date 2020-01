La escueta réplica de Eduardo Garzón a Mariló Montero que ya han compartido miles de personas

La periodista Mariló Montero fue tendencia en Twitter en la tarde del lunes después de su entrevista con Risto Mejide en Todo es mentira (Cuatro).

Montero dio mucho que hablar al criticar el pin antifascista que tanto Pablo Iglesias —ahora vicepresidente del Gobierno— y Alberto Garzón —ministro de Consumo— llevaron en la toma de posesión de su cargo.

“Pablo Iglesias y Garzón han ido con ese pin en la solapa. Además de comprarse una chaqueta nueva, han tenido el tiempo y la premeditación de ver ‘qué me pongo mañana’. Y se han puesto para hoy, en que ha sido oficialmente nombrado ante el rey de España vicepresidente del Gobierno español un pin antifascista. Es premeditado. Yo creo que no ha comprado una chaqueta con el pin puesto”, dijo Mariló Montero.

Tras esas palabras, Eduardo Garzón, economista y hermano de Alberto Garzón, ha compartido una escueto mensaje en Twitter comentando el vídeo de Mariló Montero.

“Creo que no he visto nada tan surrealista en mi vida”, ha asegurado. Un tuit que tiene en 19 horas más de 2.500 compartidos y casi 9.000 me gusta.