La España ciega y sorda

Todos recordamos cuando al PP le dio por la moralidad pública y la ética de los partidos: defendió con toda convicción el gobierno de la lista más votada, por lo menos en las corporaciones locales, provinciales y comunidades autónomas.

A los socialistas que les habían arrebatado mediante pactos aquí, allá y acullá con otras fuerzas la primogenitura los llamaba “okupas”. Pedro Sánchez, por ejemplo, fue tildado de “okupa” también por Ciudadanos, partido que al fin se está comportando como lo que le cabreaba que le dijeran y negaban, como el apóstol Pedro, no tres veces sino treinta, trescientas, las que fueran necesarias: la marca blanca del PP. Además, las redes ardían o evacuaban detritus con la ‘agitprop’ de la ultraderecha que pronto iba a cobrar forma corpórea con Vox. Miles de ‘francoanarquistas’ clamaban contra el rojerío que ‘okupaba’ plazas y sinecuras que no habían ganado en las urnas. Quién los vio, y quién los ve.

“La alianza de perdedores quiere conseguir mediante estos atajos lo que no pudieron conseguir con votos”. Ustedes (¿y acaso ustedas?, no es coña, o puede que sí) recordarán este mantra, dicho con una apostura, una seriedad de caballo y una profesión de fe casi religiosa. Trasladaron a la ciudadanía (no, como se ha visto, a Ciudadanos) la convicción de que cuando ellos estuvieran en el lugar de los socialistas iban a implantar ese nuevo estilo “mucho más democrático”.

Como diría Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, “¿qué fueron sino verduras de las heras?” (sic). No sólo quieren desplazar a los más votados, sino que para ello acuden a los neofranquistas de Abascal. Como desde los más viejos tiempos, nada cambia en ciertas cosas de la humana ambición: El fin justifica los medios. Todo lo que se dijo se contradice con lo que luego se hace, o se intenta hacer.

Vox aparte, porque en realidad lo que quieren se desprende de sus palabras y del lenguaje no verbal igualmente, no es modificar la Constitución para hacerla más democrática, sino volver a los Principios Fundamentales del Movimiento. ¿No se acuerdan de los grises a caballo por Princesa dando leña a los estudiantes…?

El Partido Popular y Ciudadanos coinciden –parece ser– en reformar la Constitución para corregir la deriva ombliguista de ‘a lo hecho pecho’ de las autonomías.