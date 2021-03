La España de Weimar

No exageramos al comparar el nacimiento de este fenómeno con algo que está sucediendo en nuestro país: el resurgir de la extrema derecha. Por los meandros de nuestra sociedad discurre una amenaza que pone en jaque el sistema democrático, y mientras esto pasa ante nuestros ojos, dejamos que siga su curso. En el mejor de los casos miramos hacia otro lado, blanqueamos el fascismo dándole así la bienvenida. En el peor de los casos echamos una mano y colaboramos con su ideario.

Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, puede que no del mismo modo, pero lo que sí es seguro es que los acontecimientos se reproducen de manera similar a los sucedidos en el pasado.

Estamos ante lo que puede ser la normalización de los agentes autoritarios, algo peligroso si comparamos estos actos con el ejemplo analizado. ¿Quién puede negar que hayamos introducido en lo cotidiano el discurso del odio? El enfrentamiento del penúltimo contra último, la idolatría del salvapatrias o el marketing de banderas son ya el pan de cada día. Ante este escenario, unos pocos se frotan las manos, les estamos allanando el camino.

Hitler se presentó a unas elecciones con un discurso populista y triunfó. ¿Su único acierto? Enfocar el argumentario en la nube gris que cubría el panorama nacional: hiperinflación, el crac del 29, altas tasas de desempleo y un descontento político generalizado. Se podría decir que ante problemas muy complejos ofrecía soluciones sencillas, algo que hasta el día de hoy no hemos logrado sofocar. La democracia no resiste bien los problemas de la globalización y el capitalismo en los que estamos inmersos, pero no seamos ignorantes, el fascismo tampoco.