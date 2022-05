La esperanza de las víctimas sin justicia marca el cuarto aniversario de la disolución de ETA

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

El 3 de mayo de 2018, ETA anunció su disolución definitiva. Ya antes había puesto fin a su actividad armada (octubre de 2011) y se había desarmado (abril del 2018), pero con su “declaración final al pueblo vasco” llegó el fin. De la banda terrorista no queda nada en el plano logístico, no tiene comandos ni cúpula y su material fue entregado hace mucho, la violencia no es un problema pero sí queda, de fondo, la deuda pendiente de la memoria, del relato y de la justicia.