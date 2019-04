La inesperada reacción de los concursantes de 'GH Dúo' (Telecinco) al enterarse del romance entre Rivera y Malú

Ha sido la noticia del corazón del año. La publicación de la supuesta relación de Albert Rivera y Malú provocó un terremoto tanto dentro del mundo de la prensa rosa como del de la política. Pero los concursantes de GH Dúo (Telecinco) , que se encuentran dentro de la casa de Guadalix incomunicados, no lo sabían.

Pero fue la la tercera la que dejó sin palabras a los concursantes: “Albert Rivera y la cantante Malú buscan casa para irse a vivir juntos”. ”¡Qué no, qué no!”, ”¿qué me estás contando?”, ”¿en serio?” o “no me creo yo eso” fueron algunas de las reacciones más inmediatas. María Jesús Ruíz fue todavía un paso más: ”¡Pero si tenía a su mujer!”.

“Dos concursantes de GH DÚO pillados juntos”; y “Sergio Ramos y Muniaín celebran un gol con el tiki tiki miau miau” fueron las otras dos noticias verdaderas con las que quisieron informarles. “Fortu, número 1 en las listas con su nuevo tema de electro latino” completó la sexta noticia, esta vez falsa.

Al final, la voz en off del programa les pidió que intentaran adivinar cuáles eran las falsas y cuáles las verdaderas. Los concursantes, que desarrollaron varias hipótesis, acertaron todas.