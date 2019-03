La espontánea reacción de Susana Díaz cuando Ana Rosa le ha dicho que"tiene los días contados" si gana Sánchez

La secretaria general de la federación andaluza del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, ha salido del paso como ha podido cuando la periodista Ana Rosa Quintana le ha dicho —en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco— que si Pedro Sánchez gana las próximas elecciones generales el 28 de abril “tiene los días contados”.

″¡Yo soy más del PSOE que el escudo!”, ha exclamado Díaz, quien ha apuntado a los mensajeros para salir airosa de esta cuestión: “En esto hay mucho morbo mediático y en las generales hay que quitarse la espinita grabada de las andaluzas”, ha afirmado, antes de explicar lo duro que es ganar las elecciones y no gobernar, como le ha sucedido a ella en las últimas andaluzas: “Usted no sabe lo que es ganar unas elecciones y no poder gobernar”, ha matizado.