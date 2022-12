La esposa de Di María revela el duro momento que pasaron en Qatar al llevar "medio desvanecida" a su hija al hospital

FRANCK FIFE via Getty Images

Jorgelina Cardoso, esposa del extremo de la Juventus y ex del Real Madrid, ha revelado que tuvo que llevar a su hija pequeña, Pía, a un hospital de Qatar, casi desvanecida. En una publicación en su Instagram , la mujer del futbolista explicó que “la nena conoce todos los hospitales del mundo”. “Me destruye el alma”, añadía de inmediato compartiendo una imagen de su pequeña.

En una entrevista con el programa A la Barbarossa de la televisión argentina Telefe, Cardoso reconoció que a su hija “le agarró fiebre, no le bajaba de 40... Después la tuve como dos, tres días con 38 y la tuve que llevar al hospital media desvanecida porque la fiebre la tiró... ella tiene muchos problemas, cada 20 días tiene algo, me agarró justo ahí y me desesperé”,