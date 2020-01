La ética decisión de ser activista

Lo capto, desde luego. Vivo en un país machista (México) en el que llamarte a ti misma feminista equivale exponerte a la burla, la discusión innecesaria e, incluso, la humillación pública. Se trata de batallar en un espacio de ideas difusas, argumentos incompletos y una serie de ideas retrógradas que intentas combatir con un mínimo de objetividad, la mayoría de las veces sin lograrlo. Pero más allá de eso, una mujer que escribe sobre feminismo es un estereotipo tan frecuente — y tan evidente — que resulta siendo casi tragicómico, incluso paródico. No es fácil mantenerse fuera de la arena de la discusión absurda, de los tópicos veniales de una superficial guerra de los sexos. Pienso en las veces en que lo he logrado. Pienso en las que no.

La ira me dejó paralizada y en silencio. Intenté ordenar la mezcla de cólera, amargura y algo parecido al desaliento que me cerró la garganta. No pude hacerlo. Mi amigo me dedicó una mirada casi alarmada cuando dejé la taza a un lado de la mesa con un movimiento rápido que la hizo zarandear sobre la madera.

Hace unos días, un amigo me preguntó “hasta cuándo” pensaba escribir sobre feminismo . O, de hecho, hasta cuando pensaba escribir directamente. Lo dijo, además, con un tono paternal que intentó disimular con una sonrisa jovial. Me tomé un sorbo del café sin azúcar que compartíamos, antes de estallar por la ira que me coloreaba las mejillas.

— Entonces, ¿tú dices dar por perdido el esfuerzo de defender los derechos de la mujer? — pregunto —, sólo asumir que no se puede, que no vale la pena ¿Y ya? ¿eso es todo? — Pero ¿a quién le importa? — me dice con los ojos muy abiertos y asombrados, supongo por mi ingenuidad-. ¿A quién le importa la cultura, los derechos de nadie? ¿Vale la pena acaso insistir en algo semejante?

Recuerdo el vídeo mientras mi amigo insiste en la poca importancia de luchar por los derechos de la mujer. Cuando recalca que “ya hay suficiente de esas batallas”, que “ya se verá que ocurre más adelante”. Que le irritan “las radicales, masculinizadas, que escupen improperios en todas las redes sociales”. Como la imagen de niñas que gritan groserías llevando trajes color de rosa, más importante parece ser el prejuicio, lo aparentemente inadecuado de la idea superficial, antes que el fondo mismo del planteamiento. ¿Quién realmente puede decir que faltan razones para continuar insistiendo en la figura de la mujer debe revalorizarse? ¿Quién puede decir, más allá de un análisis elemental sobre lo que se propone que el feminismo no propone ideas concretas sobre la necesidad de lograr la inclusión definitiva de la mujer y reconocer el valor de su diferencia?

Fui feminista antes de saber que lo era. Tenía catorce años cuando comencé a hacerme preguntas muy concretas sobre las razones por las cuales se me consideraba distinta, sólo por ser mujer. El motivo por el cual debía temer caminar por una calle oscura, cuando un hombre podía hacerlo con toda libertad. Por qué no podía llevar la ropa que quisiera sin recibir críticas o miradas reprobadoras. Por qué “las mujeres eran para la casa” y los “hombres para la calle”. Por qué debía soportar miradas groseras y comentarios denigrantes de hombres desconocidos. Por qué se dudaba de mi capacidad física sólo por ser mujer. Eran dudas, preguntas y cuestionamientos que poco o nada tenían que ver con un tipo de ideología concreta, con un movimiento en particular. Solamente quería saber por qué se me considera distinta por mi género. La razón por la que ser mujer me obligaba a cumplir una serie de pautas de conducta que no había pedido o que no consideraba admisibles. Nunca obtuve la respuesta que deseaba.

De manera que seguí insistiendo. Continué haciéndolo porque lo consideré necesario, moral y sobre todo, indispensable en mi manera de asumir el mundo que me rodea, la manera de comprender mi identidad más privada. Y es que no necesito dejar de depilarme el vello de las axilas para saber positivamente que una mujer debe aspirar a los mismos derechos, prerrogativas y ventajas sociales, culturales y laborales que un hombre. No tiene la menor importancia si me maquillo o no, si llevo falda larga o corta, si muestro el escote o no, en el hecho que aún buena parte de los hombres de mi país me consideran frágil, vulnerable, una criatura débil que debe ser protegida. Importa poco si llevo el cabello corto, si no uso perfume en el hecho, que, a cada hora, una mujer de mi país es violada. Que, aunque le cocine o no el desayuno a mi novio de turno, las condiciones de menosprecio que soportan millones de mujeres en el mundo, seguirán siendo motivo de lucha y reclamo. Porque más allá de lo cosmético, de lo banal y lo fútil, el feminismo o, mejor dicho, esa noción de la necesidad de reclamar lo que creo justo, seguirá siendo indispensable e incluso inevitable en mi manera de ver el mundo. Un valor ético al que no pienso renunciar.