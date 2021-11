La etiqueta que vas a empezar a ver cuando compres plátanos de La Palma

Ahora, para señalar cuáles provienen de La Palma y han sido golpeados directamente por la ceniza y cuáles no, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (ASPROCAN) ha promovido una etiqueta especial.

“Así se le dice al consumidor que lo feo que ellos ven es debido a la ceniza expulsada por la erupción, que raya los plátanos, pero que el interior está en perfecto estado. Es solo para explicarle que se han visto afectados, pero que siguen siendo comestibles y están perfectos”, explican desde ASPROCAN.

La entidad apunta que los consumidores comenzarán a verlas en los establecimientos dentro de dos semanas aproximadamente. “Se están enviando ahora a los centros de empaquetado para que las empiecen a utilizar, así que en 15 días más o menos estarán en los puntos de venta”, informan.

Además, también aclaran que los precios, al ponerlos los distribuidores y no ellos, no saben si sufrirán algún tipo de descuento y que las cajas de los plátanos de La Palma no se mezclan en el etiquetado con las de, por ejemplo, Tenerife.