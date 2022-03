La Eurocámara vuelve a dejarle claro al PP que no hay opacidad sobre el plan de recuperación

Europa Press News via Getty Images

El Plan de Recuperación para Europa tras la pandemia es uno de los principales caballos de batalla recientes del Partido Popular. Su denuncia es siempre la misma : los datos que ofrece el Gobierno son opacos, no se sabe a quién va el dinero ni con qué criterio y, además, se menosprecia a las regiones de derechas, dicen.

En las últimas semanas se han aculado las voces desde la Comisión Europea que rechazan esta postura y aplauden la manera en que España está aplicando este dinero; fue incluso el primer país en presentar la documentación y obtener el pago correspondiente, de 10.000 millones . Ahora es el Parlamento Europeo el que vuelve a decirle al PP que ese callejón no tiene salida, que no hay motivos por el momento para hacerle reproches a España.

Desde el Europarlamento, les explican el proceso paso a paso y les recuerdan que “en su diálogo con la Comisión, los Estados miembros informan sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos específicos descritos en la DEC y, dos veces al año, sobre un conjunto de indicadores comunes”. “A menos que la DEC lo justifique específicamente, para la liberación de la financiación del MRR no existe ningún requisito por el que los Estados miembros deban presentar a la Comisión las pruebas de los gastos o de las transferencias a los organismos de ejecución. No obstante, los Estados miembros tienen que declarar el gasto acumulado realizado para las medidas asociadas con un coeficiente climático”, indica la respuesta.

Añade que cada estado decide, pero que la Comisión se reserva pedir información complementaria o auditorías si no lo ve claro, cosa que no se ha hecho con España. Y por si no saben dar con la información, les dice “España ha publicado un sitio web para hacer un seguimiento de la aplicación del plan”. “El primer informe de situación sobre su implementación se publicó el 14 de diciembre de 2021 en dicho sitio web y se envió a la Comisión”. Como resume el periodista: “dejen de hacernos perder el tiempo, tienen ustedes publicada esa información desde el 14/12/2021″.