La euroorden que espera Puigdemont y retuerce a Ciudadanos

Tras ser retirada, reactivada y suspendida por defectos de forma con el juez del Tribunal Supremo ,Pablo Llarena, ya al frente de esta causa, finalmente el magistrado rechazó la entrega del expresident solo por malversación, tal y como ofrecía entonces la Justicia alemana. Llarena denunció en el auto la “falta de compromiso” por parte de sus homólogos alemanes indicando que “habían anticipado un enjuiciamiento para el cual no tenían cobertura normativa”.

Desde entonces, el expresident sigue en Waterloo, convencido de que la OED se reactivará más pronto que tarde.

Con motivo del segundo aniversario del 1-O,Puigdemont aprovechaba para lanzar unas declaraciones en las que alegaba que su presunta vinculación con los CDR detenidos era una mera estrategia del Estado para avalar una tercera euroorden, esta vez vinculada al terrorismo –uno de los supuestos que encajaría en los 32 tipos delictivos para poder ejecutarla–.

Su abogado, Gonzalo Boye, aseguraba por su parte que no tenían dudas de que esta llegará tras la sentencia del “procés” y que en definitiva, “la están esperando”. “No me puedo imaginar que un magistrado del Supremo como el juez Marchena no curse una euroorden con una sentencia como la que habrá”, afirmaba, eso sí, convencido de que poseen recursos para afrontarla satisfactoriamente.