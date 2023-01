La exalcaldesa de San Fernando, al borde de la lágrima, estalla contra Esperanza Aguirre

En respuesta a lo dicho por la popular, Muñoz ha sido muy tajante: “Lo que hizo ayer Esperanza Aguirre me pareció de pura vergüenza, porque dijo todo tipo de falsedades”. La del PP, además, durante su alegato, insinuó que parte de la culpa también debía recaer sobre los dirigentes que por aquel momento se encontraban liderando el ayuntamiento del municipio, como la de IU.

Sin embargo, el propio presentador del programa, Risto Mejide, ha opinado que, aunque se ofrecen todas las versiones de los involucrados, “unos testimonios son más creíbles que otros”, dando a entender que el de Aguirre echando parte de la culpa a los exdirigentes de San Fernando no se sostenía.

Del mismo modo, Muñoz también ha denunciado que los “disparates” de Aguirre solo ocasionan más daño: “Provocando dolor a los afectados y a las personas que no tenemos ninguna responsabilidad en eso y que nos vemos obligados a salir en los medios de comunicación a pesar de llevar más de 15 años fuera de la alcaldía”.

Al borde la lágrima, la de IU no ha podido evitar emocionarse al relatar su situación: “Yo tengo que ver la cara de mis vecinos, y la de mi hijo también, y tanto él como el resto deben saber que yo no soy responsable de lo que pasó, porque así es muy difícil vivir allí. Para ella es fácil porque no va a ver nunca la cara de los habitantes de San Fernando, porque le importamos tres pimientos”.