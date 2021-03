La directora insular de Infancia y Familia en el Consell de Mallorca entre 2016 y 2019, Magdalena Gelabert, ha asegurado que “hay indicios de explotación sexual de menores en Mallorca desde 2011 o antes” y ha considerado que el hecho de que “se quisieran escuchar estos indicios y ponerse a trabajar es cuestión de voluntad política”.

“Es muy fácil cerrar los ojos y decir que el problema no existe”, ha señalado Gelabert durante su intervención en la Comisión Política sobre Explotación Sexual Infantil en el marco del Consejo Rector del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).



Según la exdirectora insular, fue en 2015 cuando “se empiezan a monitorizar las fugas” y “a darle importancia a este tema”. “A partir de este momento se unifican criterios, maneras de abordar la situación y un control exhaustivo de fugas. Una fiscalización a la que los centros no estaban acostumbrados, y se notaba”, ha apuntado.

Gelabert ha indicado que los casos de explotación sexual a menores tutelados “existían igual antes, pero no se había prestado atención” o “no se le había puesto el nombre de explotación sexual infantil”. “Nos dimos cuenta que durante muchos años la administración no había liderado esta cuestión”, ha dicho, a la vez que ha asegurado que “el IMAS no conocía las condiciones en las que estaban sus niños y adolescentes”.

En este sentido, ha expuesto que sus objetivos en la Dirección fueron atajar las fugas, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de los centros y los servicios residenciales, actualizar el reglamento de centros y evaluar los procesos y procedimientos del servicio, entre otras cuestiones.