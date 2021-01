La exnovia de Armie Hammer, sobre su canibalismo: "Me dijo que quería asar mi costilla"

Tibrina Hobson via Getty Images Armie Hamme en la Gala Go en noviembre de 2019 en Los Ángeles (California, EEUU).

El supuesto escándalo de canibalismo de Armie Hammer cada vez va a más. Después de que el pasado domingo se filtraran una serie de mensajes privados enviados por Instagram a varias jóvenes en los que el actor supuestamente mostraba claras filias por la carne humana, gusto por el sadomasoquismo y referencias a violaciones.

“Me estoy masturbando mientras pienso en romperte las costillas”,“Soy 100% caníbal. Quiero comerte”, “Escríbeme cosas sobre romper tus huesos mientras te violo” o “Soy intenso y necesito tu sangre: quiero que me alimentes con ella” han sido algunos de los mensajes que se han leído en redes.

Este jueves la creadora de apps Courtney Vucekovich, exnovia del actor de Call me by your name, ha confirmado estas filias. “Me dijo que quería romperme la costilla, asarla a la parrilla y comérsela”, ha contado a la revista Page Six.

“Joder, eso fue raro, pero nunca más lo pensé”, ha reconocido. ”Él me dijo: ‘Quiero darte un mordisco’. Me dijo que si tuviera un pequeño corte en la mano, le gustaría chuparlo o lamerlo. Se volvió todo muy raro”, ha señalado Vucekovich.

“Le gusta la idea de tener piel entre sus dientes”, ha añadido en relación al vínculo con el actor, del que dice que es especialmente abusivo. “Entra en tu vida de una manera exagerada. Es una persona cautivadora, tiene una gran presencia y es consciente de ello, por eso la usa de una manera que la mayoría de las mujeres pensarían: ’Dios mío, esto es increíble”, ha señalado. “Es bueno en la manipulación activa y en hacerte ver como si nunca se hubiera sentido con nadie como contigo”, ha detallado.

Hammer conoció a Vucekovich en junio de 2020, tras su divorcio de Elisabeth Chambers ese mismo año, y mantuvo una relación con ella hasta agosto.