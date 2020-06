La experiencia de un enfermero español que ha probado la vacuna contra el Coronavirus

Risto Mejide ha entrevistado en Todo es Mentira a Joan Pons, un enfermero residente en Reino Unido que ha probado como cobaya humana una vacuna contra el coronavirus.

“Vivito y coleando. Todo bien. No he tenido ningún problema”, ha dicho alegre Pons nada más empezar la conexión.

Pons ha señalado que otros compañeros de su unidad han sido también voluntarios “y la probabilidad de que alguno de nosotros haya tenido la vacuna es bastante alta y nadie ha tenido ningún problema”.

“No se me ha caído el brazo. No me ha salido una cola de chimpancé. Ni orejas de león... de momento todo bien”, ha dicho en tono de humor.

Sobre los efectos secundarios que podría tener la vacuna, Pons ha afirmado que son los comunes: “Fiebre, dolor en el brazo. Todo hasta podría morirme. Es lo que me dijeron. Y casi me levanto y me voy. Cuando vas a comprar un medicamento a la farmacia y te lees el prospecto te pones las manos en la cabeza. Pero de momento, todo bien”.

El enfermero ha explicado que no tiene que aislarse y que puede hacer vida normal junto a su familia sin problema: “He vuelto al trabajo. Este fin de semana he estado trabajando en la UCI”.

Como parte del tratamiento, Pons tiene que enviar cada semana pruebas de su nariz y de su boca y en otro mes le hacen otra analítica. Si en uno de esos controles da positivo por coronavirus, le harían muchas más analíticas y muchas más pruebas.