La explicación que desmonta la teoría de los conspiranoicos de la nieve

La última moda del negacionismo es no fiarse de la nieve. La que ha caído por culpa de la borrasca Filomena en cantidades ingentes estos días en Madrid y otros puntos de España y ha colapsado centenares de carreteras y miles de calles no es nieve. Es plástico.

“Vais a comprobar que no es nieve de verdad, sino puro plástico”, comenzaba anunciando la conspiranoica antes de, eso sí, resguardarse un poco porque tenía frío. “El olor es a plástico quemado; debería caer agua, deshacerse. Si pongo la mano mirad... Es pura mierda, nos engañan”, dice mostrando cómo su mano se mancha de negro después de pasar el mechero a un montón de nieve compactada.

Obviamente, tiene explicación científica. No es el 5G ni parece que Bill Gates esté detrás de cada copo de nieve. “Cuando la llama da en la nieve esta no se derrite, sino que se sublima. Es decir, que directamente pasa a estado gaseoso”, explica Mar Gómez, responsable de meteorología de eltiempo.es y doctora en Físicas. Ese es el motivo por el cual no caen gotas de agua como amargamente se quejaba la protagonista del vídeo.