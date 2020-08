La extronista Lola Ortiz habla del dinero que gana como 'influencer': "Cobro más que un médico"

Lola Ortiz, la exconcursante de Supervivientes y extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, ha dado una entrevista en su canal de MtMad y ha confesado el dinero que gana.

La canaria, con casi 700.000 seguidores en Instagram, es una de las influencers más reconocidas del panorama español.

El también extronista Noel Bayarri, que hacía de entrevistador, directamente le ha preguntado si gana más que un médico. La influencer, que desconocía de cuánto se trataba, le ha preguntado por las cifras. “Entre 3.000 y 5.000”, le ha contestado.

Ortiz le ha reconocido abiertamente que sí, que gana más que un médico. “Ahora cobro más. He empezado a ganar más ahora. Estoy muy contenta y estoy ahorrando para comprarme una casa en Madrid”, ha afirmado.

Hace unos meses, Paula Gonu, otra influencer española pero esta con más de dos millones de seguidores en Instagram, habló del dinero que ganaba al mes: “En diciembre gané 15.062, 96 dólares [unos 13.600 euros] Luego hay que pasarlo a euros y quitar lo que se lleva la Network de YouTube y lo que yo he gastado para los vídeos”.

“A mí me parece muchísimo dinero, pero no porque piense que no me lo merezco o que no es justo. Creo que es mucho dinero porque es objetivo que es mucho dinero”, añadió.