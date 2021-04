La falta de examinadores colapsa las autoescuelas

Jesús Mérida / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Los últimos directores de la DGT han reconocido públicamente que la plantilla existente no es suficiente. Cuando se puso en marcha el carnet por puntos, en 2006, había unos 1.000 examinadores. A raíz de la crisis y la no renovación de la plantilla, el número de examinadores fue reduciéndose hasta situarse ligeramente por encima de los 700.

El colapso en el examen de conducir viene de lejos, ya que la plantilla se ha visto muy mermada a lo largo de los años por los recortes presupuestarios. “Tenemos una carencia de personal examinador de hace 20 años que no se termina de solucionar”, reconoce Lorca.

Actualmente habría unos dos millones de personas en España pendientes de sacarse el permiso de conducir en las diversas modalidades existentes, según unos cálculos realizados por El Confidencial . El problema es que la plantilla de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) no da abasto para atender a toda esa gran cantidad de gente que quiere examinarse. Un examinador realiza 12 pruebas de circulación al día.

Atascazo en la DGT. La falta de examinadores ha provocado un retraso de grandes dimensiones en las pruebas para el examen de conducir. Muchos alumnos se han quedado sin posibilidad de hacer la prueba práctica al no haber suficientes plazas disponibles, una situación que se ha visto agravada por la pandemia del coronavirus.

Ante los picos de demanda, CNAE propuso crear una bolsa de examinadores interinos, formada por los aspirantes a examinador que hubieran aprobado pero no conseguido plaza como las bolsas de trabajo existentes en la educación y en la sanidad. “Nosotros propusimos en su momento la creación de una bolsa de interinos para solucionar el problema, teniendo en cuenta que nosotros sufrimos la estacionalidad. Tenemos unos picos de varios meses más fuertes, sobre todo en verano. Esa bolsa de interinos podría ayudar a reducir ese retraso”, señala Lorca.

El colapso no es homogéneo en todas las provincias, aunque sí es bastante generalizado. “Hay algunas provincias donde no tienen ese problema de falta de examinadores porque la plantilla está bien dimensionada o hay una menor demanda porque la población está más envejecida”, apunta Lorca.

El coronavirus complica la situación

La pandemia del coronavirus ha provocado un agravamiento del problema, ya que, en un primer momento, se pararon las pruebas —casi 270.000 aspirantes se quedaron sin examinar durante el estado de alarma— y, posteriormente, una parte de la plantilla no ha podido trabajar debido al riesgo de contagio. “El problema de la pandemia lo ha agravada porque hay un 25% o 30% de los examinadores que por motivos de vulnerabilidad, de contagio o de contacto estrecho no están pudiendo examinar. La plantilla, que ya era insuficiente, se ha visto lastrada y mermada”, señala Lorca.

Las autoescuelas solo pueden presentar a la prueba práctica a un número determinado de alumnos, lo que implica que muchos aspirantes se quedan sin presentarse al examen. “Nosotros vamos a examen dos veces al mes y solo podemos llevar a cuatro chicos cada vez. Si uno te suspende, no sabes cuándo les vas a volver a llevar”, explica una profesora de una autoescuela al norte de Madrid.

El hecho que no haya plazas suficientes para los exámenes genera un problema derivado en las autoescuelas, ya que no puedan aceptar nuevos alumnos ante la imposibilidad de presentarlos. “Cuando un alumno no tiene fecha de examen normalmente suele paralizar las clases de coche”, explica Lorca.