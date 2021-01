La familia de Stella Tennant confirma que la modelo se suicidó

Ki Price via Getty Images

Ki Price via Getty Images Stella Tennant en un set de maquillaje en febrero de 2019.

La causa de la muerte de la modelo británica Stella Tennant a los 50 años el pasado 22 de diciembre era hasta ahora todo un misterio. La maniquí no tenía problemas de salud y las causas de la muerte no fueron reveladas ni por la familia ni por su agente. En su momento, la Policía no encontró circunstancias sospechosas y afirmó que se trataba de un “fallecimiento súbito”.

Apenas dos semanas después de su fallecimiento, la familia ha informado que la modelo se suicidó. “Nos ha conmovido la gran cantidad de mensajes de simpatía y apoyo desde que murió Stella. Era un alma hermosa, adorada por una familia cercana y buenos amigos, una mujer sensible y talentosa cuya creatividad, inteligencia y humor tocó a muchos”, han señalado a The Telegraph.

“Stella no se encontraba bien desde hacía algún tiempo. Por lo tanto, es nuestro más profundo dolor y desesperación que se sintiera incapaz de continuar, a pesar del amor de sus seres más cercanos”, han añadido.

La familia ha recalcado en sus declaraciones que quieren preservar su privacidad para poder llevar el duelo con respeto.

Escocesa de nacimiento, Tennant saltó a la fama a principios de la pasada década de los 90, protagonizando sesiones fotográficas en las revistas y publicaciones más prestigiosas, como Vogue o Harper’s Bazaar, entre otras.

También destacó en las pasarelas de todo el mundo, donde desfiló con las creaciones de los principales modistos, y su rostro se asoció a marcas globales, como Calvin Klein, Chanel y Burberry.