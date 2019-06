Neetu Shuttern Walano pudo contenerse y se echó a llorar ante las cámaras de una televisión del Punjab cuando reconoció haber recibido tan solo cinco votos, a pesar de contar con nueve familiares directos en la circunscripción a la que quería representar.

Después de toda una vida riéndole los chistes a mi familia política, es duro descubrir que no contaba ni con mis cuñados ni con mi suegra, dijo estrujando el pañuelo.

También resulta llamativo el caso de la candidatura del PP en El Borge, en la bendita provincia de Málaga, que cosechó un solo voto (no sabemos si era huérfano), aunque había presentado una lista con siete candidatos en las últimas elecciones municipales.

Octavio Paz (la inteligencia nunca pasa de moda) definió a la familia como “un nido de alacranes”.

Las conspiraciones de sangre no suelen acarrear consecuencias favorables.

Desde Caín y Abel, pasando por Bruto y el sangrante reproche de su padre, a los Corleone y sus inquietantes naranjas, hemos tenido tiempo de sobra para aprender que la genética y la fruta no siempre son de confianza.

¿Quienes son mis parientes? Mis muelas y mis dientes.

Tampoco estoy completamente de acuerdo con el refrán. He tenido la suerte de encontrarme (y mi periplo ya va siendo largo) con bastantes personas a las que he entregado las llaves de mi casa y las de mi bodega sin que me hayan dado ocasión de arrepentirme.

Con algunos, incluso, comparto sangre y antepasados.

Aunque me cuesta pronunciar la palabra que tanto gustaba al régimen (con el que engordaban unos pocos a costa de la delgadez ajena) nacional-sindicalista.