La felicidad es una conquista diaria.

Estas frases son algunos mensajes de mi nuevo libro, Ahora te toca ser feliz, y las escribo desde el aeropuerto de Londres, ciudad en la que he pasado un mes y una semana este verano. En unas horas estaré en Madrid cargado de fuerza, foco e ilusión, dispuesto a responder preguntas de los periodistas. Mi principal objetivo en la vida es que todo el mundo tenga herramientas para solucionar sus problemas, para tener más confianza y para poder ser más felices. Quiero que lo que a mí me ha salvado lo conozca cada vez más gente.

Necesitamos trabajar en nuestra felicidad todos los días. El principal trabajo que tenemos en esta vida es estar conscientes. Porque cuando estás consciente, estás presente, y cuando estás presente, el miedo desaparece. Vine a Londres para tomar distancia y recuperar la conexión conmigo mismo, mi centro y mi felicidad. No sé en qué momento lo perdí.

Cuando coronavirus apareció mi nivel de felicidad era muy grande. Mi anterior libro, El poder de confiar en ti, llevaba en la lista de superventas muchos meses seguidos y me habían contratado conferencias por todo el país para la primavera. Era uno de los autores más reclamado por las ferias de libros y un montón de lectores me esperaban en todas las ciudades. Todo eso era muy bello, un sueño hecho realidad, pero yo sabía que mi felicidad no venía de todas esas circunstancias externas, pues conozco a muchos artistas exitosos que son infelices. Yo ya era feliz antes de que ese libro se publicara. Mi felicidad venía de la conexión conmigo mismo, por eso pude escribirlo.

Al llegar el confinamiento me vi encerrado en mi apartamento de Malasaña, en Madrid, durante 100 días seguidos yo solo. Vivo en pleno centro y en mi barrio preferido, pero por la ventana sólo veía cemento, y no me dio el sol ni un solo día. La mañana que intenté ir a un supermercado cincuenta metros más allá, un poquito más grande que el express que está abajo de mi casa, me paró la Policía, me regañó mucho y me dio un buen susto, así que decidí no volver a aventurarme en todo el confinamiento.