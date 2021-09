La firme opinión de Helena Resano sobre lo que hizo Olona con una periodista de laSexta

La presentadora de laSexta NoticiasHelena Resano ha reaccionado en su cuenta de Twitter al vídeo del enfrentamiento de la diputada de Vox Macarena Olona con la periodista de la cadena de Atresmedia Cristina Pérez.

El choque se ha producido después de una de las sesiones en el Congreso más polémicas. Durante su transcurso, un diputado de la formación ultraderechista llamó “bruja” a una política del PSOE. El presidente suplente de la Cámara Baja, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, le pidió que abandonase la Cámara como condena a sus palabras.

Como éste se negó, la sesión se paralizó hasta que finalmente el político de la formación de Santiago Abascal retiró sus palabras.

Una vez finalizó la entrevista, Pérez le preguntó a Olona “si le parecía bien que se llame bruja a una diputada”. La política de Vox en un primer momento no hizo caso a la cuestión y siguió caminando, pero a los pocos segundos se dio la vuelta y regresó para responder.

″¿Me has hecho la misma pregunta cuando a mí me han agredido en este mismo Congreso de los Diputados llamándome fascista a esta distancia y con riesgo de agresión? Es una pregunta que quiero hacerte. No, no, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? ¡Te estoy haciendo una pregunta muy directa! ¡Quiero una contestación!”, le dijo a Pérez a escasos centímetros de su cara.

La comunicadora le dejó claro que la periodista era ella y las preguntas las hacía ella. ”¿Si o no? ¿No quieres contestarme? Gracias, tu silencio es muy elocuente”. acabó Olona, antes de irse definitivamente.

La actitud de la política de Vox ha sido muy criticada en redes sociales. Una de las últimas periodistas que ha apoyado a Pérez ha sido Resano, que ha condenado en Twitter el gesto de Olona.

“No hace falta añadir nada más. Cristina Pérez, has estado impecable”, le ha escrito la popular presentadora de laSexta a su compañera.