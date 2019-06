La fiscal de La Manada niega que la sentencia estuviera influenciada "por la presión": "Estábamos cargados de pruebas"

“Cada víctima es distinta y lo que para algunos puede parecer que lo hizo con una cierta tranquilidad, quizás sea su forma de defenderse ante una situación que es muy hostil”, ha defendido la fiscal, que ha añadido que “es una de las situaciones más difíciles” por la que puede pasar una persona, por lo que “no se le puede exigir que se comporte como se supone que debe comportarse una víctima”.



Asimismo, la fiscal ha criticado que intentaran criminalizar a la víctima cuyo relato sobre los hechos cree que fue “absolutamente veraz”.



Sarasate ha manifestado que “la vida posterior o anterior de la víctima no es lo que se está juzgando, se juzga el comportamiento de las personas que están acusadas y de lo que se trata es de exponer las pruebas que puedan determinar su culpabilidad o inocencia”.



“La víctima no es culpable o inocente de esa situación, la víctima se ha visto envuelta en una situación no buscada por ella”, pro lo que puede estar conforme con que se tratara de criminalizar en el juicio ha recalcado.



Elena Sarasate ha dejado claro, además, que no se criminaliza a los hombres: “Se juzga un hecho determinado y en este caso fueron cinco hombres contra una mujer. No hubiera cambiado nada si la víctima hubiera sido un hombre. Lo que se persigue y criminaliza es el hecho delictivo”.