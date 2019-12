La Fiscalía pide de nuevo prisión para el último de los CDR que la recurrió

La Fiscalía ha vuelto a pedir este viernes prisión para el último de los 7 CDR que tenía pendiente el recurso contra su encarcelamiento preventivo y que este jueves resolvió la Audiencia Nacional ordenando repetir la vistilla celebrada el 26 de septiembre, al igual que ocurrió en noviembre con otros cuatro.

Se trata de Germinal Tomás Abueso, para quien el teniente fiscal Miguel Ángel Carballo ha pedido de nuevo su ingreso en prisión en esta repetición de la vistilla que la víspera anuló la Sala de lo Penal por no haber proporcionado en ese acto información esencial para su defensa, el mismo argumento aplicado en su día para obligar a repetir las de otros cuatro.

La Fiscalía considera que concurre riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas, circunstancias que hacen a su juicio pertinente la prisión preventiva, además de que Tomás Abueso se encuentra entre los miembros de los CDR relacionados con la elaboración de explosivos, según han informado fuentes jurídicas.

A la vistilla también ha asistido el abogado de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), que representa a la acusación popular en esta causa, y que también ha pedido que se decrete su ingreso en prisión.

La defensa por su parte ha reclamado que se le deje en libertad, invocando arraigo familiar y alegando que no hay pruebas de que los materiales que adquirió fueran para fabricar explosivos.

Una vez oídas las partes, el juez del caso, Manuel García Castellón, decidirá este mismo viernes si ordena de nuevo su ingreso en prisión.

La petición de cárcel de la Fiscalía se produce después de que anunciase este jueves que apoyaba la puesta en libertad bajo fianza de 9.000 euros para tres de los siete CDR, Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón y Xavier Buigas, bajo el criterio de que ninguno de ellos manipuló explosivos.

Tomás Abueso no se vería por tanto beneficiado por esta nueva postura de la Fiscalía, que asegura no obedece a motivación política alguna, ya que está acusado de la adquisición y puesta a prueba de material explosivo, y se le considera pieza clave en el éxito de los planes terroristas que se les atribuyen.

Estos siete miembros de los CDR, que supuestamente conformaban el autodenominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), se dividían en dos grupos, uno encargado de preparar explosivos, el llamado “núcleo productor”, y otro de ejecutar la acción y recopilar información sobre posibles objetivos.

Tomás Abueso sería uno de los integrantes del “núcleo productor” junto a Jordi Ros y Alexis Codina, y por tanto estaría relacionado con la fabricación de explosivos.

El abogado de Acvot, Ignacio Fuster Fabra, en declaraciones a los periodistas al término de la vistilla, ha confirmado que la acusación popular se opondrá a la puesta en libertad bajo fianza de esos tres CDR en contra del criterio de la Fiscalía.

A juicio de esta asociación de víctimas, el argumento de que estos tres no manipularon explosivos no es suficiente, ya que, según la investigación, los siete conformaban un grupo organizado que planeaban cometer un atentado que frustró la Guardia Civil al desarticularlo, por lo que entiende que la responsabilidad de los siete no se puede valorar de forma separada.

Por todo ello, el abogado cree que esos tres para los que la Fiscalía ha aceptado la libertad bajo fianza deberían permanecer en prisión al menos hasta que se levante todo el secreto de la causa y entonces “ya se vería”, ha comentado