La Fiscalía se querella contra Torra por presunta desobediencia al no retirar los lazos

La Fiscalía Superior de Catalunya ha presentado este miércoles una querella contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un presunto delito de desobediencia al no acatar la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos y las “esteladas” de los edificios públicos.

En la querella recogida por Europa Press, el fiscal superior Francisco Bañeres pide, entre otras actuaciones, citar a declarar al presidente del Govern.

La Fiscalía General del Estado recibió el expediente de la JEC en el que expone y detalla el “incumplimiento consciente y reiterado” por parte de Torra de los acuerdos de la Junta de 11 y 18 de marzo de 2019, y después remitió a la Fiscalía catalana el informe del órgano supervisor.

“Este no es el camino”

Por su parte, la portavoz de ERC en el Parlament, Anna Caula, ha criticado este miércoles la querella contra Torra, ya que la ve como “otra agresión al estado democrático y a la libertad de expresión”.

En rueda de prensa, ha afirmado que esta querella es “un paso más de judicialización de la política” y ha insistido en que esta no es la solución a la situación en Cataluña.

“Este no es el camino. El Estado está cometiendo otra vez el mismo error”, ha lamentado, y ha defendido que el lazo amarillo no es un símbolo político, por lo que cree que Torra no ha cometido un delito de desobediencia.

“Un lazo que nace a raíz de la respuesta a la represión, de ver agredidos nuestros derechos civiles y políticos, que reivindica transversalmente el derecho a decidir. Eso es un lazo amarillo, no es un símbolo político. Por lo tanto, no afecta a un periodo electoral”, ha asegurado.

Caula ha subrayado que los espacios públicos “son neutrales pero no deben ser escépticos” y deben permitir la libertad de expresión.