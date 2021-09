'La fortuna': la lección de Amenábar sobre la memoria histórica y la cultura

“En la historia de cualquier país hay grandes gestas y hazañas. Pero también tragedia y sufrimiento. En España lo sabemos bien. Fuimos amos del mundo, hasta que el progreso nos dejó atrás y dio paso a otro orden de fuerzas. Por eso, para nuestro pueblo es importante mirar atrás, indagar en nuestra memoria e intentar comprender quiénes fuimos y quiénes queremos ser. Aprender de nuestros logros, pero sobre todo de nuestros fracasos, de nuestras heridas, para enfrentar el futuro con más sabiduría y menos miedo. Este país ya no es un imperio, sino un país humilde que defiende su patrimonio cultural. Sabemos que los piratas aún existen, siempre existirán, pero también hay quienes estén dispuestos a luchar por lo que es justo, a perseverar en el camino correcto, deshacer entuertos y reparar los daños”.

Con mencionar a Karra Elejalde, Blanca Portillo, Pedro Casablanc o Stanley Tucci podría bastar, pero hay que añadir, al menos, tres nombres más. Clarke Peters, un verdadero luchador; Ana Polvorosa, una actriz que ya no deja dudas de su madurez interpretativa; y Álvaro Mel, que para su corta experiencia como actor en una carrera que comenzó como influencer , toma las riendas como protagonista sin balbucear. Sin olvidar que es Roque Baños el que pone la música, todo un plus.

Una serie que contrapone el conservadurismo contra el progresismo, pero sin entrar en críticas, respetando posturas y dejando claro que, siempre que se quiera, todo el mundo puede llegar a entenderse, o al menos respetarse. De soñadores contra conformistas y de soñadores contra soñadores que acaban haciendo equipo. De banderas contra banderas, una lucha eterna, de la dignidad contra el concepto ‘del buen americano’ cuando se utiliza solo con fines lucrativos. De piratas que siguen existiendo, aunque a día de hoy no se les identifique tan fácilmente porque ya no llevan un parche en el ojo.

La Cultura, viene a decir Amenábar, no es sólo un concepto que atañe a los cinéfilos o a los lectores voraces. No es solo para soñadores, aunque La fortuna esté llena de ellos. El patrimonio cultural de un país, la memoria histórica, identifica tanto a una nación como lo hace una bandera, sin propiedades, sin que unos ciudadanos estén por encima de otros. Aquí no hay ideologías, tampoco etiquetas, aquí solo se habla de parte de nuestra identidad.