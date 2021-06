La foto de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz por la que muchos dan por hecho que está embarazada

View this post on Instagram

Esta no es la primera vez que una foto de la presentadora genera comentarios similares. En 2018, por ejemplo, le ocurrió con una imagen en la que aparecía ella sola con los labios pintados de violeta y un vistoso collar dorado con estrellas y una luna.

Ella misma ha hecho referencia alguna vez a la presión que siente por ser madre: “No, no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé. No, aunque me casara hace casi dos años no tengo por qué ser madre todavía. No, no quiero ser madre por ahora y quizás tampoco en el futuro”, escribió junto a un vídeo en el que aparecía dando el biberón a un bebé.

“De verdad, dejemos que cada mujer haga lo que quiera con su vida y no presionemos. La maternidad es una opción que cada mujer debe poder elegir libremente”, añadió.

Su última foto ha provocado reacciones como estas: