La foto de Isco y Sara Sálamo sobre el coronavirus que han tenido que borrar tras un aluvión de críticas

“Está claro que una no siempre acierta y al final he borrado la foto. No sé si era o no de mal gusto, simplemente estábamos simulando una foto de 1936. Son mascarillas que tenemos de antes, que no podemos donar porque están usadas, pero que sí pensamos usar si vamos a la farmacia a comprar algo para el niño o nosotros o a los supermercados. Sólo quería mandar un mensaje de responsabilidad”, ha aclarado la actriz.

En el texto de la foto, Sálamo hablaba del “amor en tiempo de coronavirus”. “Llegó el momento de demostrar quiénes y cómo somos. De SUMAR. De no ningunear el trabajo de nuestros héroes los sanitarios, los cajeros de supermercados, los reponedores, repartidores, farmacéuticos y tantos otros que se exponen por y para nosotros”, escribía.

“No hay ligereza en esto. No hay un ‘no pasa nada por ir a visitar a mi amiga, a mi hijo, a mi cuñada’. No existe un ‘total, yo no soy población de riesgo’ TODOS somos responsables de frenar la curva”, añadía.

“Por todo ello: #yomequedoencasa (Debo añadir un anexo para todas aquellas personas que no pretenden sumar si no destruir con respecto al tema de las mascarillas. En nuestro caso no hemos ido a la farmacia a por mascarillas tras lo sucedido. Ya las teníamos en casa. Simplemente hemos decidido emular la foto de 1936 que posteé el otro día con el fin de mandar un mensaje de responsabilidad). Espero que estéis llevando la cuarentena de la mejor manera posible”, finalizaba.