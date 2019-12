La foto de Rosalía que rompe todos los récords: tiene más de 7,7 millones de 'me gusta'

Rosalía está a punto de cerrar uno de sus años más espectaculares. La artista ha vuelto a dar que hablar este fin de semana después de su encuentro con Kylie Jenner, una de las hermanas del famoso clan de las Kardashians.

Este domingo, Jenner publicó una fotografía junto a la artista catalana en la que aparecen las dos tomando lo que parece un zumo.

“madre mía rosalía”, ha escrito Jenner en Instagram. Una imagen que tiene en un día más de 5,6 millones de me gusta. En la cuenta de Rosalía, la misma imagen tiene más de 2,1 millones de me gusta. Todo un éxito.

“Mimosaaaaassss”, escribió la catalana.

Para los no doctos en la materia, Kylie Jenner fue una de las protagonistas del exitoso reality show dedicado a la familia llamadoKeeping Up with the Kardashians.

Kylie es la hermana menor del clan y cuenta con más de 153 millones de seguidores en Instagram.