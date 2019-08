La foto que demuestra que Marta Torné y Carmen Sevilla son la misma persona

15.5k Likes, 153 Comments - Marta Torné (@marta_torne) on Instagram: "Quiero compartir con vosotros esta foto que me acabo de encontrar: Arriba la fabulosa Carmen..."

“Quiero compartir con vosotros esta foto que me acabo de encontrar: Arriba la fabulosa Carmen Sevilla y abajo una servidora caracterizada de la misma época (años 60) para interpretar a Paloma en Velvet Colección... NO ES INCREÍBLE??!!! 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Qué suerte tenemos los actores de tener equipos de maquillaje, peluquería, vestuario y arte tan buenos y que nos hacen mucho más fácil nuestro trabajo... Ésta foto es para vosotros!!! 🍾🍾🍾⭐️⭐️🌟💫💫✨✨✨ @movistarplus@bambuprodu#velvetcoleccion”, ha escrito junto a la imagen, que acumula más de 15.500 me gusta en un día.

El parecido ha dejado alucinados a sus seguidores, que no han dudado en comentar la publicación: