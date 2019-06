La foto (y la explicación) por la que Santiago Segura ya no hace caso a los fotógrafos

9,384 Likes, 279 Comments - Santiago Segura (@ssantiagosegura) on Instagram: "El fotógrafo me dijo que me quitara la camisa, que cruzara los brazos y que, por favor, no..."

“El fotógrafo me dijo que me quitara la camisa, que cruzara los brazos y que, por favor, no sonriera. Que era mucho mejor para la foto, que estaba disparando en blanco y negro... yo no estaba para nada convencido pero mi inexperiencia me hizo hacerle caso en todo”, señala.

El resultado no gustó nada al cineasta, que se sintió ridículo cuando vio la imagen publicada. “Cuando me vi en esa portada me sentí realmente absurdo. Desde entonces no he hecho mucho caso a los fotógrafos, si me llaman para algún proyecto personal, un libro suyo o lo que sea. Sí, me pongo en sus manos. Si la foto es para ilustrar una entrevista que me han hecho, pongo la cara que me apetece”, añade.

El actor ha hablado en más de una ocasión de su pérdida de peso y sus trucos para no volver a ganarlos.