La frase de Almeida sobre Almudena Grandes que indigna en Twitter: "Asco no. Lo siguiente"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha concedido una entrevista a OKDiario y uno de los titulares de la misma ha provocado una oleada de indignación en Twitter.

“Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid pero ya tengo los Presupuestos”, ha dicho Almeida de la escritora madrileña fallecida el pasado 27 de noviembre víctima de un cáncer.

“Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid pero yo he sacado unos Presupuestos que son buenos para los madrileños. Yo he ponderado: un buen presupuesto para Madrid de 5.600 millones y Almudena Grandes. Ya tengo los Presupuestos”, ha dicho concretamente el alcalde de Madrid en el citado medio.

También ha afirmado que Almudena Grandes “no lo merece”, que él “no lo hubiera hecho” pero que “en toda negociación hay que hacer cesiones”.

“Nos gustarán más o menos. Pero he sacado unos Presupuestos que prevén una rebaja fiscal de 400 millones consolidada en los tres años de gobierno, que nos permite hacer obras emblemáticas como la peatonalización de la Puerta del Sol, que el gasto social supere los 1.000 millones de euros por primera vez en un año decisivo de la crisis o establecer las condiciones económicas para que Madrid siga siendo la locomotora y el motor de la recuperación. Hice un equilibrio. En la ponderación de intereses, si esto es lo que la izquierda pedía, compensaba aprobar estos Presupuestos”, ha señalado.

Este nombramiento se engloba dentro del acuerdo presupuestario entre el gobierno local y el Grupo Mixto formado por los cuatro exediles de Manuela Carmena.

Estas declaraciones de Almeida han indignado a buena parte de la oposición. “Qué grandísimo le queda Madrid a Almeida”, ha afirmado Rita Maestre en su perfil oficial de Twitter.

Pero no ha sido la única, cientos de personas —también cercanas a Vox— han criticado al alcalde de Madrid por sus declaraciones.