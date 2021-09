Ángel Gabilondo, excandidado del PSOE en las elecciones autonómicas de Madrid, ha generado aplausos por una frase que ha pronunciado en una entrevista en El País y que para muchos refleja bien cómo es su forma de ser.

Preguntando sobre si nunca da puñetazos en la mesa, Gabilondo asegura que sí, pero matiza que “no es nada recomendable llegar a ese punto” según dicen quienes le han visto.

“Cuando doy un puñetazo en la mesa tengo la percepción de que no estoy siendo justo con alguien. Enfadado no me gusto”, aclara.

“Yo también sé ser malo, ser una persona insoportable y canalla, pero no quiero y he decidido no serlo. Eso también es una conquista. También sé odiar, pero no quiero odiar. Si odio, me hago más daño a mí que a nadie. Lo que no quiere decir que no lo pase mal”, dice Gabilondo en la frase que tantas alabanzas está provocando.

En esa misma entrevista asegura que no llora con facilidad, pero sí es de “congoja y de desazón”.

“Se ganan y se pierden cosas en el camino, y a mí eso es lo que me importa, no perderme en el camino”, asegura.

La frase la ha destacado en Twitter la diputada del PSOE Andrea Fernández junto al texto: “Me quedo con esta forma de estar en política de Ángel Gabilondo”.

