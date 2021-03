La frase de Ayuso hace un mes que ahora se le vuelve en contra: parece mentira, pero sí lo dijo

La hemeroteca es tozuda e inamovible. Si no, que se lo digan a Isabel Díaz Ayuso, que hace poco más de un mes, el 6 de febrero, en vísperas de los comicios de Cataluña, dio una entrevista a El Mundo titulada: “Si hubiera convocado yo unas elecciones, me llamarían insensata y tipa peligrosa”.

Este miércoles, después de que la propia Ayuso haya convocado elecciones en la Comunidad de Madrid para el 4 de mayo, esa frase se ha extendido con rapidez por las redes sociales. Es un golpe tal de la hemeroteca que algunos se han preguntado si no sería un montaje.

Pero no lo es. La entrevista se publicó con ese mismo titular. En concreto, la dirigente del PP respondía a una pregunta concreta: ”¿Qué le hubieran dicho a usted si en la tercera ola convoca unas elecciones porque se ve favorita?”

“Insensata, tipa peligrosa... Lo de siempre. No quiero ni pensar lo que estaría pasando en España si gobernara el PP en una situación como la actual”, respondió ella.

“Estarían quemando las calles. No pararían, aquí he visto manifestaciones por una mascota asesinada. He visto a la izquierda en las calles por asuntos mucho menores. Y, sin embargo, aquí ahora no pasa nada, porque controlan los sondeos y tienen un gran poder en la opinión pública”, añadió.

La frase del titular ha generado reacciones como estas: