La frase de Ayuso sobre el taxi que provoca esta reacción de los propios taxistas

Esta norma busca hacer frente a la exigencia del conocido como ‘ Decreto Ábalos ’, aprobado en 2018, que fijaba que los VTC no podrían ejercer su actividad a partir de octubre de 2022 si las autonomías no los regulaban.

Después, Ayuso ha aprovechado para atacar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau: “Ustedes me piden que acabe con los VTC, que pase como en la Barcelona de su amiga Colau, que cuando viene un gran evento la gente se queda una hora en pie esperando a que venga el taxi. Aquí pueden convivir todos los modelos, no les voy a decir a los ciudadanos que se acaba VTC, quiero que convivan todoss los modelos, aquí no se va a ir en burra como usted quiere, como hace su amiga Colau”.