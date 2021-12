La frase de Bertín Osborne sobre la guerra interna del PP con Ayuso que no va a gustar a Casado

El programa Mi casa es la tuya de Telecinco emitió un episodio especial de Navidad en el que su presentador, Bertín Osborne, era entrevistado por Toñi Moreno.

La entrevista, en la que Osborne repasó su vida y su reciente divorcio, estuvo trufada de intervenciones de amigos del cantante, que le dejaron preguntas grabadas.

Entre quienes participaron, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dejó una cuestión de enjundia: “Esta es la pregunta del millón: ¿por qué decimos otra cervecita, otra cañita, otra tapita? ¿Eh? ¿Es así como que engorda menos, que nos quitamos culpas, que le quitamos importancia a la cosa?”.

“Qué fenómeno, qué fenómeno es Isabel”, dijo Osborne, quien contó que una vez, “tomando una cerveza” le dijo que “yo me las tomo a morro, a mí no me traigas vaso”, algo que al crooner le pareció muy gracioso.

“Es un personaje”, prosiguió Osborne, quien reconoció que admira “una barbaridad” a la presidenta madrileña. “Porque me parece que es una chavala con una personalidad increíble y una capacidad increíble también. Bien asesorada por Miguel Ángel Rodríguez”, agregó el presentador.

Entonces, Osborne dejó este comentario, que seguro no va a gustar nada al presidente del PP, Pablo Casado: “Lo que sí te voy a decir es que me asombra profundamente y me cabrea muchísimo que le estén haciendo la cama dentro de su propio partido. O sea, que tengan esa guerra con ella su propia gente, me parece de quinta regional”.

“Muy clarito todo”, reaccionó Moreno ante las palabras del cantante.