La frase de Marta Sánchez sobre Rosalía que la ha convertido en 'trending topic' al minuto

Marta Sánchez es el segundo trending topic en España. Es decir, el segundo tema del que más se está hablando en estos momentos en Twitter, solo por detrás del MacBook Air.

La cantante ha concedido una entrevista a La Voz de Galicia y el titular es de lo más comentado en redes sociales.

La autora de la última letra del himno de España, que va a actuar en un festival dedicado a la música de los 80, se ha pronunciado sobre la nostalgia de aquellos años.

Sánchez ha asegurado que siente nostalgia “de la infraestructura de la industria y de la forma de trabajar”. Además, ha resaltado que la carrera de un artista era “como de película” y que se ha “perdido el respeto a la música”.

Pero eso no ha sido lo más llamativo. Marta Sánchez ha nombrado a Rosalía para explicar por qué cree que antes la industria funcionaba de ese modo.

“Hoy es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad. Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía.Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación. Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida. Yo fui un fenómeno social en España, me consideraban sex symbol y tuve no sé cuántos números uno… Pero igual que tuve eso en aquellos años hoy debería tener el sitio y el respeto que creo que me he labrado”, ha asegurado.

Una respuesta que ha sido muy comentada en Twitter y que ha dejado comentarios de todo tipo.