La frase de Pepa Bueno el 8-M por la que recibe los aplausos del Congreso

Sin embargo, para Pepa Bueno “sigue habiendo dos cuestiones que lastran la carrera de las mujeres periodistas y que me provocan cierta fatiga histórica. Una de ellas es que también las mujeres periodistas soportan la sobrecarga de los cuidados de todos los dependientes (niños, mayores, y enfermos). Y eso es especialmente significativo en una profesión como la nuestra en la que por su propia naturaleza es muy difícil sistematizar el tiempo libre”.

Además la segunda se ha referido a por qué tardan tanto las mujeres en llegar a los despachos. “Muchas periodistas me dicen que nos tratan como becarias más tiempo que a ellos, tardan en reconocernos el conocimiento profundo de los temas y el criterio para defenderlos y abordarlos. Y eso ralentiza nuestras carreras”.

“Durante mucho tiempo circuló la idea, sin evidencia científica, de que las mujeres no funcionábamos en el prime time informativo”, se ha quejado la periodista, que ha añadido que “estamos hartas de ser las primeras, queremos ser las primeras, segundas, terceras... con naturalidad”.

Por último, Pepa Bueno ha dejado una reflexión que ha provocado que los presentes en el Congreso le dieran una sonora ovación. Ha sido cuando ha contado que “a lo largo de estos cinco meses me han preguntado alguna vez cómo lleva tu pareja que tú dirijas El País”. Ante ello, Bueno ha explicado que ”primera vez me sorprendió tanto que dije que no lo llevaba ni bien ni mal, lo llevo yo”.