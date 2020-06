La frase de su abuela en plena defensa de su TFG que arrasa en Twitter

“Estaba de espaldas a la puerta con los cascos puestos, sin escuchar nada, y veo que las caras del tribunal empiezan a cambiar. Una se empieza a reír. Pienso que algo debe de estar pasando, me quito los cascos y veo a mí abuela con un café en una mano y un plato con tostadas en la otra que me dice: ‘¿Niño tú no desayunas?’. Me quedé en shock, como si no pudiera estar pasando. Ya le dije que estaba liado y que saliera”, recuerda Guerrero un día después, cuando su tuit ya ha superado de manera inesperada los 45.000 me gusta.

Los profesores que le evaluaron, como describe el joven, no le dieron mayor importancia: “Me dijeron que no pasaba nada, se estaban riendo y se lo tomaron muy bien. Fueron muy comprensivos”. El resultado final, como él mismo colgó en su Twitter, así lo demuestra: sacó un 9. “Ninguna queja. Voy a pedirle más veces que entre”, bromea.