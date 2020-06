La frase de Susana Griso sobre esta foto de Almeida que lo ha dejado con esta cara

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha estado este lunes en la sección de entrevistas de Susanna Griso en Espejo Público, el matinal que presenta en Antena 3.

Ahi, el político del Partido Popular ha valorado cómo ha sido su primer año al frente del Ayuntamiento de la capital de España y su labor al frente de la crisis del Coronavirus, que ha afectado de manera más dura a Madrid.

Ya en la parte más distendida de la entrevista, Susanna Griso ha comentado con Martínez-Almeida el nuevo filtro de moda que muestra cómo sería una persona con el sexo opuesto.

La imagen del alcalde de Madrid de mujer ha sido muy comentada en redes sociales y ha propiciado que Griso deje un poco a cuadros a Martínez-Almeida.

“Debo de decir que no es la más conseguida, eh. Hay otras bastante mejores”, ha señalado la presentadora. “No. No, no es la más conseguida”, ha añadido el alcalde.

“El color rojizo del pelo...”, ha preguntado extrañado Martínez-Almeida. “No, no le favorece”, ha insistido Griso.

Sobre Pablo Iglesias, uno de los que mejor sale caracterizado de mujer, el dirigente popular ha señalado que “sale muy dulce”. De la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cambiada a hombre, Almeida ha asegurado en tono de humor que “seguro que tiene más éxito que yo”.