INTERNACIONAL

La frase de Trump que deja a Joe Biden con esta cara

Durante el último debate entre Joe Biden y Donald Trump, el candidato demócrata acusó a Trump de "no hacerse responsable" de la catástrofe del coronavirus. Trump respondió rápidamente "claro que me hago responsable", para justo después decir "no es mi culpa, es de China". La cara de Biden era todo un poema.