La frase de un joven vasco sobre una medida contra el coronavirus que ya es historia de la televisión

Los distintos gobiernos autonómicos están implantando distintas medidas para combatir el coronavirus en función de la incidencia que este tiene en cada zona.

El País Vasco se encuentra desde este lunes en emergencia sanitaria debido al coronavirus. Es la primera comunidad autónoma que, ante el repunte de casos de las últimas semanas, regresa a la situación de marzo, en lo más duro de la pandemia.

Por ello se han vuelto a implementar algunas medidas que se pusieron en marcha en la fase 1 de la desescalada, como la prohibición de que se reúnan más de 10 personas.

La televisión autonómica vasca ha salido a la calle a preguntar a los ciudadanos por esta medida. En el reportaje, una señora dice que le parece “perfecta” y llega a decir que tendrían que permitir menos personas por grupo.

Pero sin duda toda la atención se la lleva un joven que, sentado en un banco de lo que parece un parque, dice en tono sincero (y con la nariz por fuera de la mascarilla): “A mí no me importa, yo no tengo diez amigos”.

Un vídeo que dura apenas ocho segundos y que está siendo muy compartido en Twitter donde en pocas horas lleva más de 2.200 compartidos y más de 4.000 me gusta.