La frase del periodista Marc Giró sobre los aplausos a Placido Domingo que comparte hasta Évole

Bono fue el primero en hablar y dijo que le molestaba porque “hay gente que está aplaudiendo justamente las acusaciones que le hacen, aunque no haya sido condenado”. “También me molestaría que se le condene sin juicio”, añadió el exministro, que dijo que Placido Domingo es “inocente hasta que se demuestre lo contrario”.

“Me molesta mucho la condena porque la he sufrido. A mí una persona que no ha sido juzgada y ha sufrido una condena social yo ya la aplaudo, sea Plácido Domingo o su hermano. ¿Estoy de acuerdo en que hagas lo que hayas hecho y eres un fenómeno? No, pero para eso está la justicia”, afirmó.