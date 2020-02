La frase en 'Zapeando' que no gustó nada a Cristina Pedroche: su cara lo dice todo

Cristina Pedroche es una de las protagonistas indiscutibles de Zapeando. La popular colaboradora ha soportado este jueves una broma de Dani Mateo, presentador del programa, que no le ha sentado del todo bien.

Los colaboradores han contado anécdotas por el Día mundial de la radio. En ese contexto han empezado a hablar de “las pintas” con las que han acudido a trabajar a la radio. Todo eso antes de que esos programas se grabasen.

Lorena Castell ha afirmado que fue un shock para ella la primera vez que se vio en un vídeo en la radio y no iba maquillada. Después, Dani Mateo le ha hecho un comentario a Pedroche sobre su vestimenta cuando no había cámaras en los estudios.

“Yo a ti te he visto hecha una auténtica mamarracha en Yu. Hay fotos”, le ha dicho Mateo a Pedroche. “No es verdad, yo siempre he ido impecable. Y si voy sin maquillar es porque me gusto sin maquillar”, ha afirmado la colaboradora.

“No, no, no sin maquillar, con ropa colgandera. No como aquí que vienes producida y hecha un pincel”, ha comentado Mateo. “Has venido hasta oliendo fuerte”, ha añadido el presentador.

“Eso es mentira”, ha dicho en tono de humor Lorena Castell. “Igual era yo y pensaba que eran los demás”, ha continuado Mateo en el mismo tono.