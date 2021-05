La fricción que nos dio la fuerza

De aquel inmenso aprendizaje, saco tres ideas con las que a día de hoy sigo trabajando y pensando:

1. Las redes sociales fueron y siguen siendo claves para la transformación de la democracia: el paradigma de la comunicación se complejizaba. Con las redes sociales, el intermediario desaparecía y el receptor del mensaje podía llegar a formar parte de una comunidad que cualquiera podía pensarse, que no existía porque no se enseñaba en las televisiones. Muchos medios de comunicación acudían a las plazas para contar que éramos lo que no éramos, mientras que nosotros aprovechábamos el poder de esta herramienta, evitando que la dirección y contenido de nuestro mensaje pudiera ser cambiado. Gracias también a las redes sociales, hubo una toma de conciencia por muchos profesionales de la comunicación que hicieron posible la creación de medios alternativos a los hegemónicos, pudiéndose tratar incluso de su 15-M particular: Cuarto Poder, La Marea, El Salto, InfoLibre o El Diario, pero también la creación de medios digitales profesionalizados (como en el que estás leyendo estas líneas) y perfiles sociales de alta difusión como fue Spanish Revolution.

2. Precisamente fue vía Twitter cuando recibíamos por primera vez la información de que un joven tunecino, Mohamed Bouazizi, se autoinmolaba a lo bonzo por la precariedad y humillación del sistema. Días después, estallaba la Primavera Árabe en Túnez. La década pasada fue la década del látigo del neoliberalismo más terrorífico donde pareciese que los monstruos agonizaban y allanaban nuestras vidas pero que, sin embargo, la canalización de la desesperanza en ilusión —la fricción del cochecito— hizo que a lo largo y ancho de nuestro planeta naciesen movimientos sociales esperanzadores con unas mismas características: personas que no habían hecho política, y con miedo a más recortes y retrocesos sociales, tomaban las riendas para impugnar el sistema.