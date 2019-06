La futbolista suiza Florijana Ismaili desaparece mientras nadaba en el lago Como (Italia)

La centrocampista suiza Florijana Ismaili, componente de la selección de fútbol de su país, está desaparecida desde el sábado, tras tener un accidente cuando nadaba en el lago de Como (norte de Italia), confirmó hoy el club Young Boys de Berna, en el que milita la jugadora.



“Estamos muy preocupados, pero no perdemos la esperanza de que todo termine bien”, señaló un escueto comunicado del club de Berna, quien señaló que la policía sigue buscando en el lago donde desapareció la joven cuando se encontraba con un amiga.



La jugadora de 24 años y ascendencia albanesa, capitana en su club, es internacional con Suiza desde 2014, y el pasado mes de marzo jugó un amistoso contra la selección española, en el que marcó un gol en propia puerta.



Formó parte del combinado suizo que disputó el Mundial de Canadá 2015, primero para el que su país ha logrado clasificarse, aunque el equipo no consiguió el pase para el actual campeonato que se está disputando en Francia.



Según informaciones de medios italianos, la jugadora se lanzó al agua desde una barca alquilada y no volvió a emerger. La alarma la dio a la policía una amiga que la acompañaba e inmediatamente los buzos procedieron a revisar la zona, sin de momento resultado alguno.