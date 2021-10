La galería de los horrores de la Convención Nacional del PP

Lo que no se esperaban seguro los responsables del partido es que la Convención se convirtiera en una fábrica de titulares que ha dejado a más de un periodista y analista patidifuso ante las declaraciones de algunos de los ponentes.

Que he disfrutado en la jornada sevillana de la Convención Nacional del PP, como una enana. Ha sido una mina de titulares. Sin moverse ni pelearlos. Los regalaban a manojitos.

Ojalá la Convención del PP no acabase nunca.

La convención del PP pone de manifiesto la mala salud política de los referentes de Pablo Casado. No sé si a un aspirante a dirigir España le parece presentable lo que están diciendo allí algunos ponentes. Si este es el rearme ideológico, parace más bien un salto al medievo.

En unos años sabremos que la convención del PP ha sido una campaña interna del partido para boicotear a Pablo Casado. No se puede hacer peor sin que sea intencionado.

La Convención del PP parece un after sin seguratas. Sabes cómo entras, pero no como sales.

Lo que no se esperaba Casado es que, en mitad de una de sus intervenciones, Rajoy aplaudiese una medida del actual Gobierno: “Hay algunas cosas que con ocasión de esta crisis, sobre todo en la parte paliativa, se han hecho bien en mi opinión. Primero, las ayudas del ICO. Creo que eso está bien y hay que decirlo”.

Y no escatimó en elogios hacia la ciudad de Santiago. No pierdan ripio:

Santiago de Compostela, "cuna de la civilización occidental". Hombreee, mira que la ciudad merece calificativos maravillosos, pero @pablocasado_ se ha zampado unas cuantas cunas y unos cuantos siglos de historia. No hay peor halago que el que acaba pareciendo caricatura. https://t.co/MCYHdVU7mL

El recado de Vidal Quadras

Alejo Vidal Quadras, exlíder del PP catalán y expresidente de la formación de ultraderecha Vox, fue ponente el martes en la mesa celebrada en Valladolid, durante el segundo día de Convención, titulada Unidad nacional y Estado autonómico frente al nacionalismo.

Junto a él, otro ex, esta vez de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta.

“Permitidme que lo diga con crudeza. Ya os he dicho que estoy aquí muy a gusto pero esto no me hace impedir decir lo que pienso. ¿Estamos de acuerdo, Pablo?”, dijo Vidal Quadras.

Los pelos se le pusieron de punta a más de uno. Casado asentía, qué remedio, esperando a ver qué le iba a soltar Vidal Quadras, que segundos antes había dicho que “echaba de menos” al PP.

Quién lo diría tras soltar esto: