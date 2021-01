La Generalitat Valenciana desvela que casi 200 personas se han vacunado antes de tiempo

“Yo creo que no podemos ir de la teoría de la picaresca a la del desperdicio. Es verdad que probablemente alguna gente ha actuado por ingenuidad o mala fe. Pero en este momento en el que hay que consolidar la credibilidad del proceso de vacunación, no podemos estar con estas cosas”, dijo anoche en Hora 25, de la Cadena SER.

No obstante, habla de un “porcentaje mínimo” de vacunas mal suministradas. “Hemos hecho un esfuerzo para vacunar rápidamente. Unos cuantos no van a producir la inmunidad requerida. Es una cuestión ética. Además, no se va a desaprovechar porque irá a una persona que lo necesite, según la estrategia del Ministerio de Sanidad. (...). Probablemente se tendría que haber articulado mejor. Yo creo que después se ha actuado de manera muy potente, se ha hecho un esfuerzo enorme, hemos llegado al 92% la semana pasada. Todo ese esfuerzo no se puede dilapidar con estos comportamientos”, añade.

¿Qué hacer con los políticos vacunados? Responde que “no se trata de hacer una caza de brujas generalizada”, porque está “convencido” de que “la inmensa mayoría no ha actuado de mala fe”, pero no se puede “dejar resquicios ante una situación que genera intranquilidad. El mayor activo que tenemos ahora mismo es la vacunación”, confirma.

La Comunidad Valenciana ha administrado hasta este jueves un total de 103.826 dosis de la vacuna contra el coronavirus. De ese total, 101.251 son de Pfizer y 2.580 de Moderna.

Simón: mejor dar la segunda dosis

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, señaló ayer tarde que no administrar la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus a las personas que se han inyectado la primera sin pertenecer a los grupos prioritarios sería caer en el error de cometer “dos fallos seguidos”.

“Tendrán que asumir la responsabilidad que tengan que asumir, pero consideraría como epidemiólogo que sería un error cometer dos fallos seguidos”, vacunar antes de tiempo en detrimento de otra gente que la necesita “y no poner la segunda”, ha dicho. La falta de administración de una segunda dosis implica la pérdida de efectividad de la primera.