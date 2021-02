La gente no da crédito al ver este mensaje de Ciudadanos al PP en Twitter

Ciudadanos ha publicado un tuit que está siendo sumamente comentado en la red social. El mensaje ha llegado después de que el líder del PP, Pablo Casado, anunciase que el partido cambiará de sede y abandonará la de la calle Génova.

“El PP dice que cambiará su sede... Tenemos algo que decirles”, ha escrito el partido naranja junto a un vídeo en el que su líder, Inés Arrimadas, asegura: “Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros no tenemos que salir de una sede para que no se acuerde la gente de la corrupción del partido”.

“Por suerte no tenemos ese problema y somos el único partido de centro, liberal y limpio de España”, remata.