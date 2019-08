La gente que ama a los verdugos

La Transición salió avante de chiripa. Hoy, pasados los años, las nuevas generaciones no pueden imaginar cómo fue aquél terror inhumano, irracional. Y, sobre todo, cobarde. En 1977, en las primeras elecciones democráticas, las Constituyentes del 15J, hubo 12 muertos. En 1978, el año que se elaboró la Constitución, hubo 65. Y unos 84 en el 79, y 93 en el 1980…

ETA se ensañó con la democracia y con los demócratas, casi en exclusiva con el pensamiento no nacionalista.

Hubo un punto de inflexión en la marea, que fue el asesinato del joven Miguel Ángel Blanco, cometido con extremada crueldad. Fue la primera manifestación a la que llevamos a nuestras dos hijas. Una en brazos, otra a la ‘pela’, subida a mis hombros, para poder ver la marea humana. Desde la niñez tenían que saber distinguir entre hombres y mujeres buenos y malos; tenían que saber que la maldad, el mal, existe. Y que hay que luchar contra él, hasta el final de los tiempos. Que no hay ni puede haber razón alguna que justifique el terrorismo, y menos en una democracia.

Los que ahora caminan libres en Euskadi y Navarra no son gente cualquiera: son criminales que durante décadas sembraron indiscriminadamente el dolor y la muerte en toda España: asesinaron a hombres, mujeres, niños, ancianos, militares y civiles, políticos o taxistas.

Trataron de impedir el proceso democrático por todos los medios, y encima, con la comprensión cómplice de una parte del nacionalismo ‘moderado’ y de un sector de la Iglesia que lavaba el pecado con agua bendita; que entendía a los terroristas, “esos chicos equivocados”, decían, y que impedían que los féretros de las víctimas entraran en iglesias y catedrales para las honras fúnebres como cristianos que eran los que lo eran.

Y esto no suele proclamarse con frecuencia, hay como una cierta vergüenza, que siempre ha atenazado a esa parte boba, como la llama Alfonso Guerra, de la izquierda, que no ha hecho mentalmente su propia transición desde la dictadura a la democracia.

La banda asesina –aquí la palabra banda está bien empleada, y no como la utiliza con insufrible frivolidad y cinismo el ‘ciudadano jefe’ Albert Rivera– quiso provocar un levantamiento militar; de hecho, en 1978, llevó a que unos 250 policías salieran a la calle pistola en mano. Fueron sancionados y cambiados de destino, pero no hubo desgracias porque los ‘abertzales’ aplicaron el principio de prudencia, que en este caso es hermano gemelo del de cobardía.

La derrota de ETA fue total; con amplios sectores de la sociedad en contra. Incluso los ambiguos, hechos de la pasta de los Arzalluz y los Ibarretxe, recularon y optaron por el silencio. Josu Jon Imaz fue clave para devolverle la dignidad y hasta la reputación al PNV. Urkullu también ha dado pasos serios y claros en la buena dirección.

Pero, como dice el refrán, y la canción, de lo que hubo siempre queda. También siempre en entornos cerrados donde todos se conocen, surge la tentación del autoengaño, de justificar que lo hecho, aunque matar estuviera “éticamente” mal, tenía un motivo. Reconocer ante el espejo la equivocación, ver el rostro del mal reflejado en el cristal, aceptar que no se consiguió nada a pesar de los casi 1.000 muertos, y que el oprobio los perseguirá hasta que la Transición sea tan lejana como la prehistoria, no es fácil.

Por eso la agresión por una manada violenta en Alsasua a dos guardias civiles y sus novias no fue un hecho improbable, ni aislado. Fue la genética misma de la kale borroka. Los puños y las patadas como sustitutos de las Parabellum y la Goma 2. O de la horca, si estuviéramos en el far west.

Cierto es que el Gobierno de Sánchez ha condenado por ‘intolerables’ los homenajes ‘populares’ y ha anunciado que pondría el caso en conocimiento de la Fiscalía. Pero la reacción prepotente y autoritaria de Otegi demuestra que en el fondo no ha cambiado. Que no ha habido arrepentimiento sincero; que ha escogido la vía política, a través de EH Bildu, porque no tenía otras opciones. Sigue siendo el mismo y creyendo en lo mismo. Sigue siendo un adorador del diablo.

Por si no estuviera claro desde el principio que contar siquiera con la abstención de los etarras senior era no solo un desdoro para Sánchez y su equipo, sino un peligro real de múltiples efectos colaterales, las palabras altivas de que los 250 presos tendrán 250 homenajes indican que ETA sigue ahí, latiendo. Que se la venera, que los verdugos son recibidos como héroes. Ergo sum, se apoyan los asesinatos con efecto retroactivo. Se humilla a la víctimas. Se vuelve a causar un hondo dolor a todas las personas decentes. Vuelve a fracturarse la sociedad vasca.